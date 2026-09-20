Политолог Виноградов оценил значение выборов в Госдуму для внутренней повестки

Скриншот трансляции ТНВ

Выборы в Госдуму позволили вернуть в повестку вопросы, непосредственно волнующие жителей регионов. Об этом в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» заявил президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов.

По его словам, в последние годы внутренняя проблематика несколько отошла на второй план, хотя люди продолжают жить прежде всего вопросами своей территории, региона, муниципалитета и двора.

«Когда люди слышат, что мы займемся вашими проблемами после того, как решим большие задачи, естественно, это вызывает разную реакцию. Поэтому важно, что в ходе этих выборов в Думу получилось частично вернуть повестку, которой не хватало в последние годы», – сказал Виноградов.

Скриншот трансляции ТНВ

Говоря о Татарстане, политолог отметил устойчивые позиции республики среди российских регионов. По его словам, за разные годы в число территорий, служивших ориентиром для других субъектов, входили разные регионы, тогда как Татарстан сохранял свои позиции.

«Татарстан, наряду с Москвой, постоянно оставался среди территорий, которые являются модельными для многих регионов», – отметил он.

При этом Виноградов отметил, что высокие позиции Татарстана в сравнении с другими регионами не всегда совпадают с восприятием конкретного жителя, у которого остаются свои повседневные проблемы.

Отдельно политолог остановился на значении активности избирателей для позиции региона. По его мнению, этот фактор может играть роль при отстаивании интересов Татарстана на федеральном уровне.

«С точки зрения отстаивания интересов региона, а где-то защиты республики от угроз и конкуренции даже со стороны других регионов, высокая явка – это довольно серьезный аргумент позиции Татарстана», – заключил Виноградов.