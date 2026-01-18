Политолог: в случае присоединения Гренландии США расширят территории впервые за 100+ лет

США при присоединении Гренландии расширят свои территории впервые более чем за 100 лет, заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что обсуждение возможного присоединения совпало с 250-летием страны, и в США это воспринимают как возвращение к «золотому веку» Америки.

«Соединенные Штаты, конечно, получат более широкие возможности в таком случае и для размещения там военных баз, и для добычи полезных ископаемых», – подчеркнул Дудаков в беседе с RT.

В 1917 году при 28-ом президенте США Вудро Вильсоне Штаты приобрели у Дании Виргинские острова.