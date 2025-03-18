Политолог увидел оптимизацию в признании умершими 3,2 млн американцев старше 120 лет

Научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак увидел в признании умершими 3,2 млн жителей Соединенных Штатов старше 120 лет оптимизацию расходов.

«Администрация [Президента США Дональда] Трампа обещала, что расходы они сделают более эффективными. Они отсекают очень многие статьи, которые, судя по всему, были просто коррупционными схемами», – заявил политолог в беседе с RT.

Ранее Департамент государственной эффективности США (DOGE) отчитался, что умершими признаны 3,2 млн американцев старше 120 лет, которые прежде числились как живые в различных базах, передало «Радио 1».

О наличии в базах получателей социальных выплат записей о гражданах США в возрасте 120–369 лет еще в феврале заявил руководитель DOGE – миллиардер Илон Маск. Опрошенные журналом Wired эксперты уверены, что это техническая ошибка, вызванная устаревшим кодом на языке программирования COBOL.

Кроме того, начиная с 2015 года Администрация социального обеспечения США автоматически прекращает выплаты людям старше 115 лет.