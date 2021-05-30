Политолог: Участие некоммерческих организаций в праймериз создаст новую оболочку для «ЕР»

Для широкого вовлечения российских граждан в политические процессы нужно, чтобы в праймериз «Единой России» участвовали люди из разных сфер. Такое мнение выразил политолог, президент Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства Марат Баширов.

По его мнению, особо важно участие представителей некоммерческих организаций — они «в конечном итоге и создают „цемент“ гражданского общества, которое формируется вокруг политических партий».

«Это немногочисленные организации, как правило, но они являются носителями очень популярных социальных идей, проектов, решений проблем. И с вот этой точки зрения праймериз совершенно точно создают новую оболочку вокруг партии „Единая Россия“», — считает эксперт.

Ранее было принято решение, что предварительное голосование будет открыто для всех участников, а не только для членов партии. Так, в Татарстане на участие заявились 96 кандидатов, половина из которых не входит в состав партии, а около 50% участников — это волонтеры, представители общественных организаций и социальной сферы.

«Состав участников абсолютно разный. Есть люди, которые еще только планируют начинать заниматься политической карьерой, и для них это, возможно, не завершится победой, но точно даст бесценный опыт, — цитирует Марата Баширова пресс-служба партии.