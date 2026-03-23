Политолог: Трампу может грозить импичмент в 2027 году

Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент уже в 2027 году. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, инициировать процедуру могут как из-за внешнеполитических шагов главы Белого дома, в частности авантюр с Ираном, так и по внутриполитическим причинам: миграционные рейды, обвинения в коррупции, непотизм, инсайдерская торговля. Эти долгосрочные проблемы, по мнению Дудакова, проявятся уже в следующем году.

Политолог также отметил, что многие представители команды Трампа не хотят попасть под жернова демократической протестной машины. В ближайшие месяцы можно ожидать новых отставок в администрации американского лидера.