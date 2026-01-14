news_header_top
Политика 14 января 2026 11:42

Начнет ли Трамп военную операцию против Ирана – мнение политолога

Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности решится на проведение очередной военной операции на территории Ирана. Таким мнением поделился с «Татар-информом» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Можно говорить о форматах, масштабах и времени проведения военной операции. Как мы знаем, Трамп уже решился на проведение военной операции летом прошлого года, нанеся серьезный удар по иранскому государству. Собственно эти действия Трампа и являются реальной причиной тех волнений и внутриполитических проблем, которые существуют в современном Иране», – заявил Шаповалов.

Он также напомнил, что в один из последних дней своего первого президентского срока президент США нанес террористический удар, убив высокопоставленного иранского генерала.

«Террористические атаки администрации Трампа на Иран – это существующая реальность, и Трамп, скорее всего, продолжит сложившуюся за последние годы традицию и совершит очередную атаку на Иран. Даже несмотря на предложения некоторых членов его команды во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом воздержаться от этих ударов», – добавил политолог.

При этом он полагает, что, учитывая стилистику политики Трампа, президент США уже не в состоянии остановиться. «Удар показательный по Ирану, скорее всего, будет осуществлен, несмотря на то, что никакого эффекта такой удар не даст», – заключил эксперт.

#Дональд Трамп #Иран #США #президент США #конфликт
