Политика 2 марта 2026 13:31

Политолог связал войну Израиля и Ирана с отказом от национальной идентичности

Политолог Дмитрий Выдрин в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, евреи — народ, по своей природе склонный к торговле, но стремящийся стать воинами, тогда как персы — нация воинов, пытающаяся превратиться в торговцев.

Политолог считает, что история наказывает тех, кто пытается сменить свою сущность. Отказ от собственной идентичности, по его словам, ведёт к политическим, экономическим и духовным проблемам.

Итог противостояния, по мнению Выдрина, наступит, когда стороны вернутся к своим истокам: евреи осознают, что им лучше заниматься торговлей, а персы — что их призвание быть воинами. В противном случае, предупреждает эксперт, их обидит любой случайный прохожий.

