Политолог Светов заявил, что Трамп не будет воевать с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается надавить на Тегеран через угрозы, но не начнет масштабную войну с Ираном. Так считает политолог Юрий Светов.

До этого британская газета Daily Express писала, что в Вашингтоне пригрозили Ирану военным разгромом, если Тегеран не перестанет создавать ядерное оружие. В статье отмечалось, что к военной операции Штатов против Ирана привлекут Израиль.

«Трамп яростный сторонник Израиля и хочет сделать все, чтобы Тель-Авив чувствовал себя в безопасности, но я сомневаюсь, что он решится начать масштабную войну против Ирана, скорее всего, это просто угрозы», - цитирует политолога «Инфо 24».

Он напомнил, что ранее американский лидер уже предлагал Тегерану договорится, но иранцы отказались. По их словам, Иран не будет говорить через посредников. Трамп, поняв, что иранцы торгуются, начал угрожать, чтобы повысить ставки, считает Светов.

Политолог допустил, что Трамп недооценивает военный потенциал Ирана. Эксперт заверил, что Тегеран может дать жесткий отпор агрессорам и ударить в ответ по Израилю и американским силам, которые присутствуют в ближневосточном регионе.

«Адекватно ли Трамп понимает ситуацию?», - задался вопросом Светов.