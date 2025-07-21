Политолог Светов считает, что Россия не должна закрывать границы от иностранных туристов

Россия не должна закрывать границы от приезда иностранных туристов в РФ. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Юрий Светов, комментируя сообщения о наплыве иностранных туристов в Калининград.

Ранее СМИ сообщали, что на въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов, которые приехали посмотреть российский город. Отмечалось, что спрос на путешествия в регион на зарубежных площадках вырос в разы из-за низких цен и качественного сервиса, который есть в России.

Некоторые пользователи в сети в ответ призвали закрыть российскую границу от приезда иностранцев. По их мнению, такое решение станет справедливым ответом на запрет ряда европейских стран выдавать россиянам визы в их страну.

«Мое твердое убеждение: Россия не должна закрывать границы от въезда иностранных туристов в нашу страну. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что наша страна ответит на ограничения со стороны европейцев, но ответит ассиметрично. Вот мы и приветствуем: приезжайте. Мы не отменяем ни европейскую, ни мировую культуру. Почему, если они (власти стран Европы – прим. Т-и) делают глупости, мы должны поступать так же? Мы так не будем поступать», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Европа закрывается от России, чтобы европейцы не разоблачили ложь, которую им рассказывают местные власти про РФ.

«Они (власти стран Европы – прим. Т-и) врут о том, что у нас в стране происходит, врут о том, как люди у нас живут», – подчеркнул политолог.

Светов напомнил, что, когда в Россию приезжал американский журналист Такер Карлсон и показывал в соцсетях российские магазины, это вызвало большой резонанс на Западе, ведь власти западных стран все время рассказывали европейцам о якобы голоде в РФ.