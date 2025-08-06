Политолог Светов оценил визит спецпосланника Президента США Уиткоффа в Россию

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом. Визит американского представителя проходит уже в пятый раз, однако серьезных дипломатических сдвигов от него не ожидается, считает политолог и журналист Юрий Светов. Его слова приводит «Радио 1».

Эксперт отметил, что Уиткоффа, в первую очередь, знакомят с Россией и ее культурной жизнью. По его словам, спецпосланник уже побывал в Санкт-Петербурге, посетил Президентскую библиотеку, Исаакиевский собор, а также Петербургскую синагогу, красота которой произвела на него большое впечатление.

Тем не менее, Светов выразил сомнение в том, что визит приведет к конкретным результатам. Он напомнил, что за предыдущие встречи с президентом России Уиткофф уже неоднократно поднимал тему Украины, однако разговоры, как правило, сводились к требованиям в адрес Москвы «остановиться».

Политолог также указал, что аналогичной позиции придерживается и Президент США Дональд Трамп, угрожая России новыми санкциями. По мнению Светова, с Россией не стоит разговаривать в формате ультиматумов.