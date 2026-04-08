Политолог Светов оценил шансы на продолжение конфликта США и Ирана после паузы

Срок ультиматума, который Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану, истекал 8 апреля в 3:00 по московскому времени. За полтора часа до дедлайна стороны объявили о двухнедельном перемирии, открытии Ормузского пролива и намерении провести переговоры 10 апреля. Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «Радио 1» обратил внимание на стиль принятия решений американского Президента.

По его оценке, Трамп действует как предприниматель: сначала завышает требования, а затем готов идти на уступки, оставаясь в выигрыше. В качестве примера он привел политику пошлин, когда изначально заявленные высокие ставки впоследствии снижались, но все равно приносили результат.

По мнению эксперта, аналогичная тактика была применена и в отношении Ирана – жесткие угрозы, включая заявления о возможном уничтожении иранской цивилизации, оказали давление и сыграли свою роль.

Светов отметил, что, несмотря на публичные заявления Тегерана об отказе от диалога, переговоры фактически велись. Он добавил, что каждая из сторон будет по-разному трактовать достигнутое перемирие. По его словам, Иран, вероятно, представит ситуацию как собственную победу и поражение Трампа, однако такая оценка не отражает полной картины.

Эксперт указал, что территория США в ходе конфликта не пострадала, тогда как Иран понес существенный ущерб. Речь идет об ударах по промышленным объектам и оборонительной инфраструктуре. Накануне перемирия, по его данным, США применили мощные боеприпасы для ударов по подземным объектам, связанным со штабом Корпуса стражей исламской революции.

При этом Израиль, участвующий в конфликте, действует частично самостоятельно и уже заявил, что Ливан не подпадает под условия перемирия.

Светов также обратил внимание на расхождения в параметрах возможного соглашения. Американская сторона говорила о плане из 15 пунктов, тогда как Иран – о 10. По мнению эксперта, ряд предложений из иранской версии соглашения не может быть принят США.

В частности, речь идет о допуске полноценной ядерной программы Ирана, выплате репараций и выводе американских войск с Ближнего Востока. В то же время отдельные положения, например частичное снятие санкций, могут обсуждаться, однако ключевые позиции Вашингтон менять не будет.

Одним из главных вопросов остается перспектива возобновления боевых действий после окончания двухнедельного перемирия. По оценке политолога, США находятся в более выгодном положении и обладают ресурсами для возможного продолжения конфликта.