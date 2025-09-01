Политолог Светов объяснил, зачем Макрон пригласил лидеров Европы в Париж 4 сентября

Фото: сайт Кремля

На встрече в Париже, которая запланирована на 4 сентября, европейские лидеры обсудят введение очередных санкций против России. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Юрий Светов.

Ранее сообщалось, что 4 сентября в Париже пройдет встреча по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это чисто европейская встреча, в рамках которой они собираются сделать очередные заявления о введении санкций против России, если Президент РФ Владимир Путин не будет встречаться с Владимиром Зеленским, то они введут повторные санкции в отношении нашей страны и прочее», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что США в этой встрече точно не примут участие.

«Президент США Дональд Трамп объявил, что это война Европы, поэтому они сами и должны разбираться. Если вам (европейцам – прим. Т-и) нужно оружие, то покупайте его у Штатов», – напомнил Светов.

Политолог также подчеркнул, что эта встреча нужна Макрону, чтобы отвлечь внимание граждан в преддверии голосования по вотуму доверия Правительству Франции.

«Эта встреча нужна Макрону, у которого в сентябре голосование по доверию Правительству. У них сейчас там свои внутренние дела, и он пытается отвлечь внимание общества тем, что он якобы чего-то там на Украине делает», – объяснил политолог.