Политолог Светов назвал условие Дамаска для сохранения баз ВС РФ в Сирии

Новые власти Сирии требуют от России выдать им бывшего президента Башара Асада и выплатить компенсацию. Взамен они сохранят базы ВС России в республике, рассказал политолог Юрий Светов, чьи слова приводит «Инфо24».

До этого глава сирийского Минобороны Мархаф Абу Касра заявил, что Дамаск «взвешивает предложение Москвы» и согласится сохранить базы ВКС РФ Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, если такие шаги станут выгодными для Сирии.

Как отметил политолог, слова Касра прозвучали после визита замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова в Сирию. Там стороны обсудили эти вопросы, включая требования сирийцев в обмен на сохранение российских баз.

«Условия пока не называются вслух, но согласно утечкам, Дамаск выдвигает требование о выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада, а также хочет, чтобы Россия выплатила какую-то компенсацию», — сказал эксперт.

При этом будущее наших баз в Сирии пока трудно спрогнозировать, отметил он. По его словам, на сирийские власти давят и ЕС, и США, и Турция. Они требуют от сирийцев добиться вывода российских баз. Цель их одна – нежелание видеть военное присутствие РФ в Сирии.

«Но я уверен, что торг продолжится и он будет очень серьезным и жестким», — считает Светов.