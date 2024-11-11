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Политолог Суслов считает, что у Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией обещаний
Избранный Президент США Дональд Трамп после вступления в должность может столкнуться с противодействием в воплощении своих предвыборных обещаний. Это связано с тем, что Соединенные Штаты остаются расколотым государством. Такое мнение выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
«С одной стороны, Трамп получает лояльный конгресс, потому что республиканцы побеждают и в сенате, и в палате представителей. Кроме того, у Трампа лояльный ему Верховный суд, то есть фактически республиканцы сегодня контролируют все ветви власти в Соединенных Штатах. Кроме средств массовой информации. Но с другой стороны, Америка остается остро поляризованной и расколотой страной», – приводит слова эксперта РИА Новости.
Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о выходе США из конфликта на Украине после инаугурации Трампа. По мнению политика, выйти из конфликта США будет сложно, поскольку до этого американцы убеждали весь мир в том, что «война и санкции - это хорошо, а сторонники мира глупы».
Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп. Инаугурация избранного главы государства пройдет в январе 2025 года. Во время предвыборной гонки он неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине.
Трамп уже занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год.
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