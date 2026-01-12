США могут установить контроль над Гренландией за 24 часа – политолог

Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе могут установить полный контроль над Гренландией в течение 24 часов. Такое мнение в разговоре с журналистом «Татар-информа» выразил политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Для этого нужно поменять в стране власть, организовав там государственный переворот и проведя референдум», – пояснил он, добавив, что механически Трамп может это сделать, например, используя американскую военную базу на острове.

Однако, по словам эксперта, ключевой проблемой является нежелание самого гренландского общества становиться частью США. Он объяснил это восприятием США как страны, «враждебной принципам социального государства», с «ужасной» системой образования и гигантскими ценами на медицину.

Эксперт отметил, что предыдущие попытки «соблазнить» гренландское общество не вдохновили население и теперь Вашингтон может действовать более грубо.

Напомним, Трамп ранее заявил, что США «так или иначе» возьмут Гренландию под собственный контроль. Также американцы обвинили датчан в «оккупации» острова после Второй мировой войны.