Политолог сравнил действия США в Венесуэле с возвращением «политики большой дубинки»

Американские удары по Венесуэле имеют колоссальное геополитическое значение: в случае успеха Вашингтон может начать процесс последовательного возвращения полного контроля над Латинской Америкой. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов.

«Страны, у которых есть независимое правительство, США ломает с помощью военных ударов – так, как они это делали 100 с лишним лет назад, когда Карибское море называли «американским озером», а США применяли так называемую «политику большой дубинки» – колотили всех, кто в Латинской Америке был с ними не согласен», – отметил Колташов.

Он добавил, что в сложившейся ситуации ключевую роль сыграет способность венесуэльского государства и народа к сопротивлению, а также позиция Китая.

Политолог подчеркнул, что атака на Каракас в значительной степени направлена против Пекина.

«Если для России Венесуэла – это друг и партнер, для Китая это еще и очень важный экономический партнер, поскольку вообще вся Латинская Америка – это очень крупный покупатель китайских товаров и продавец товаров в Китае», – подчеркнул Василий Колташов.

Эксперт отметил, что американская стратегия имеет дальний прицел на весь регион. Венесуэла важна не только своими нефтяными ресурсами, но и как часть геополитической связки с Кубой.

«Сломаешь Венесуэлу – сломаешь, доломаешь и возьмешь Кубу. А без Кубы все Карибское море – это опять американская лужа. И США будут чувствовать себя более уверенно, и более нагло в других регионах смогут себя вести», – сказал политолог.

Для России происходящее также является вызовом, однако формат реагирования пока остается открытым вопросом. Колташов считает, что необходимо определить, кто должен действовать в первую очередь – Москва или Пекин, учитывая экономические интересы последнего.

Оценивая военный аспект, Колташов выразил надежду на подготовленность венесуэльской армии, хотя отметил, что в первые моменты удара работа ПВО не была продемонстрирована в полной мере – массового уничтожения американской авиации над Каракасом не зафиксировано.

«Но Венесуэла мобилизуется. Американцы, если возможно, постараются захватить какой-то порт, создать из него базу и начать наращивать свое присутствие в Венесуэле, рассчитывая, что через некоторое время они смогут сломить сопротивление местной власти с опорой на оппозиционно настроенные слои населения», – заявил политолог.

Колташов заключил, что для спасения суверенитета Венесуэле необходимо не допустить закрепления американского десанта и при попытке высадки «быстро сбросить их в море».