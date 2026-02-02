Публикация новых файлов по делу Эпштейна может привести к импичменту Трампа – политолог

Фото: сайт Кремля

Публикация документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за вовлечение несовершеннолетних к занятию проституцией, нанесёт серьёзный репутационный ущерб президенту США Дональду Трампу и с высокой вероятностью приведёт к попытке импичмента. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Татар-информа» высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Это самый масштабный за последние десятилетия скандал в Соединённых Штатах. Думаю, что по своим последствиям он может далеко выходить за пределы известного Уотергейта», – заявил эксперт. Он подчеркнул, что, в отличие от Уотергейта в нынешнем скандале замешана практически вся политическая и бизнес-элита США и ряда западных стран.

Эксперт отметил парадоксальную ситуацию: хотя Трамп изначально был инициатором публикации материалов, став президентом, он попытался их заблокировать. «Демократы сыграли на этом, и сейчас публикация данных документов наносит, в том числе, серьёзный репутационный ущерб самому Трампу», — пояснил политолог. По его словам, вместо победителя в информационной войне Трамп превращается в одного из главных фигурантов скандала.

Основным последствием эксперт считает политический удар.

«Скорее всего, это приведёт к дальнейшему падению рейтингов Трампа. Если репутационный удар по Трампу приведёт к потере республиканцами большинства, что в общем-то вполне реальная перспектива, Трамп получит серьёзное усиление позиций своих конкурентов и инициирование импичмента в нижней палате Конгресса», — заявил собеседник агентства.

Относительно юридических последствий политолог отметил, что они носят отложенный характер и могут наступить только после успешного импичмента или после истечения срока полномочий Трампа в январе 2029 года.