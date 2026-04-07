news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 апреля 2026 20:34

Политолог Самонкин: удар США и Израиля по Харку обернется кризисом для экономики Запада

Читайте нас в
Телеграм

Атака США и Израиля на иранский остров Харк, ключевой узел нефтяного экспорта страны, может спровоцировать кризис для экономики западных стран. Такое мнение выразил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

«Атака главного узла нефтяного экспорта Ирана – острова Харк – снизит обороты поставок нефти. Это может сказаться на экономике страны не в лучшую сторону. Однако у Ирана есть свои залежи, которые сильно законспирированы. Израильская разведка многого не знает о военном потенциале Тегерана», – отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам Самонкина, удар отразится не только на Иране, но и на экономике соседних стран, а также США и Евросоюза.

«Они себе сделали хуже. Цены на нефть станут еще более непредсказуемыми. Даже если Иран снова наладит поставки, стоимость барреля будет долгое время нестабильной. Все это скажется на экономике Запада», – подчеркнул политолог.

#США #Израиль #Иран #цены на нефть
news_right_1
news_right_2
news_bot
Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Майские праздники подарят россиянам 12 выходных дней

Новости партнеров