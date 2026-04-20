Победа Румена Радева и его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах может стать поворотным моментом для расширения российско-болгарских отношений. Таким мнением в разговоре с «Абзацем» поделился политолог Юрий Самонкин.

«Болгария, как Венгрия и Словакия, заинтересована в переориентации на национальные интересы и прагматичное сотрудничество с Россией, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО. Софии необходимы российские энергоресурсы, стабильные поставки по нефтепроводу «Дружба» и новые гуманитарные и культурные проекты. Сейчас есть все предпосылки для расширения отношений с Москвой», – уверен он.

По словам эксперта, предыдущие болгарские власти проводили пронатовский курс, зачастую игнорируя мнение народа. Однако сейчас на фоне энергетического кризиса и экономических трудностей общество требует перемен.

«Болгария – страна, которая не так сильно подвержена русофобским настроениям или мему о том, что "злые русские завтра нападут", в отличие от Прибалтийских стран и [государств] Центральной Европы, которые консолидируют свой народ при помощи различных фейков и информационной истерии. В Болгарии существует историческая память, но в последнее время народ был зажат элитой», – рассказал Самонкин.