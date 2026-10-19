Политолог Самонкин предрек массовые беспорядки в 11 странах Европы

Массовые протесты вслед за Францией могут охватить более десяти европейских стран, включая Германию, Великобританию и Испанию, заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, одной из причин возможных протестных настроений станет снижение уровня жизни населения на фоне стагнации социальной сферы Евросоюза и стран Балтии.

«Социальная экономика внутри Евросоюза и стран Балтии очень сильно стагнирует. Это происходит не только на фоне военных конфликтов, между которыми зажат сам ЕС, – в первую очередь ближневосточного противостояния и украинского направления. Это связано, прежде всего, с повышением уровня военного развития в ущерб социальному», – сказал Самонкин в беседе с News.ru.

Он считает, что до конца 2026 года в европейских странах может усилиться недовольство граждан. В числе государств, где эксперт ожидает массовых протестов, он назвал Германию, Италию, Францию, Португалию, Испанию, Македонию, Болгарию, Словакию, Чехию, Румынию и Великобританию.

«До конца 2026 года мы увидим огромное количество социальных недовольств, связанных именно с падением уровня жизни в Европе», – отметил политолог.

Самонкин также связал протестные настроения с разочарованием граждан в европейских политических элитах. По его оценке, власти делают акцент на «угрозе» со стороны России и увеличении военных расходов, оставляя социальные вопросы без должного внимания. Это, как считает эксперт, способствует росту протестной активности и поддержке национально ориентированных политических сил.