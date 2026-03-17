Политолог: рост цен на топливо в США может негативно сказаться на рейтинге Трампа

Рост цен на топливо в США может негативно сказаться на рейтинге президента Дональда Трампа и позициях Республиканской партии на выборах в конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Чем выше цены на заправке, тем ниже рейтинги действующего президента. Это, конечно, будет создавать очень много проблем республиканцам на выборах в конгресс. До них остается всего полгода», – отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По его словам, дополнительное давление на позиции республиканцев оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Дудаков указал, что большинство американцев выступает против военной кампании в регионе, что может усилить позиции Демократической партии.

«Если демократы берут обе палаты парламента, это моментально превращает Трампа в "хромую утку" на все оставшиеся два года его президентства. Это крайне негативный сценарий», – подчеркнул он.