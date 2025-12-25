Политолог рассказал, почему Путин стал ключевой фигурой 2025 года

Глава департамента политических исследований ЦИОМ Михаил Мамонов, сообщил, что, по данным исследования, Президента РФ Владимира Путина рассматривают как ключевую фигуру 2025 года 20% россиян. Причины такого выбора жителей России разъяснил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, граждане ценят исключительные итоги деятельности Путина, приведшие к масштабным изменениям в стране за последние 25 лет.

«Я в это время был чиновником, прекрасно это помню. Прекрасно могу сравнить эпоху Ельцина с эпохой Путина. Это были революционные изменения. Мы их не очень заметили снаружи, потому что они в основном шли внутри. Но без них всего остального бы не было», – рассказал Журавлев.

Еще одним важным моментом правления Путина Журавлев назвал Мюнхенскую речь 2007 года, где Россия обозначила стремление быть равноправным участником и партнером, а не объектом мировой политики. Именно с этой речи начался переход к многополярной модели мира – устойчивой и сбалансированной системе международных отношений.

«Те, кто проголосовал за героев СВО, если строго говорить, тоже проголосовали за Путина. Потому что СВО возникло именно потому, что во главе страны стоял не Ельцин, а Путин», – назвал еще одну причину эксперт и подытожил, что укрепление позиций России на мировой арене при президенте Путине создает условия для более предсказуемого и стабильного мирового порядка.