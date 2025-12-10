Политолог рассказал, для чего нужна Конституция и почему ее нужно знать всем

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Радио 1» рассказал, что ключевая роль Конституции состоит не в детальном регулировании, а в установлении фундаментальных принципов для всей системы государственной власти.

«Конституция не описывает все на свете, а задает рамки, на которых формируется остальная законодательная система», – поясняет эксперт.

Принятая в 1993 году путем всенародного голосования, Конституция закрепляет базу для формирования законодательства и гарантирует защиту прав граждан. При этом любой закон можно оспорить, ссылаясь на ее нормы, в то время как саму Конституцию – нет, поскольку она обладает высшей юридической силой.

При этом, Журавлев уточняет, что документ защищен от произвольных изменений: внесение поправок возможно лишь через общероссийский референдум, либо через Конституционное собрание, которое в истории России ни разу не собирали.

Формирование современной Конституции проходило в период политического кризиса 1993 года, когда различные политические силы боролись за свое видение будущего страны. Итогом противостояния стало принятие европейской модели с сильными полномочиями президента, которая впоследствии была скорректирована поправками для создания сбалансированной системы.

Знание Конституции важно для каждого гражданина, позволяет понимать свои права и обязанности. Именно поэтому сейчас в школах постепенно вводят предметы, посвящённые изучению Конституции.

«Нам важно знать содержание этого документа, нам важно знать его использование в законодательстве. Но это довольно сложная штука, и не каждый с этим справится», – подытожил Дмитрий Журавлев.