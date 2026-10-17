Политолог: приостановка «адских санкций» является тактическим шагом Трампа

Решение президента США Дональда Трампа приостановить закон об «адских санкциях» против России является тактическим шагом, а не началом масштабного демонтажа ограничений. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Геворг Мирзаян.

По его словам, говорить о том, что это начало какого-то масштабного снятия санкций, не стоит. Это скорее нормализация отношений, но не стратегическая. Мирзаян считает, что Трамп прагматизирует контакты с Россией, приостанавливая санкции исходя из своего видения национальной безопасности. Он сделал все четко по закону, но Конгресс настроен антироссийски и после выборов будет настроен еще хуже.

Политолог отметил, что в американском политическом поле за главой Белого дома официально закреплено право вето на реализацию экономических барьеров, если они вредят интересам самих Соединенных Штатов. По его словам, в условиях подготовки к перезагрузке межгосударственных связей Вашингтон использует подобные юридические уступки в качестве временных сигналов для Москвы.

Мирзаян добавил, что, учитывая недавнюю дизельную сделку, сейчас происходит некая перезагрузка в отношениях между Россией и США. Однако о стратегическом большом процессе говорить нельзя, заключил он.