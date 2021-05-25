Политолог: Предварительное голосование — отличный инструмент для проверки электората

Предварительное голосование, по итогам которого будет сформирован список кандидатов в депутаты, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму РФ, является действенным инструментом. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал политолог, член Совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров.

«Для партии предварительное голосование — отличный инструмент рекрутирования новых кадров, отработка технических моментов, проверка своего электората и его дополнительная мобилизация», — сказал Сидоров.

По словам политолога, в этом году уровень конкуренции в Госдуму очень высокий. На это указывают как статистические данные, так и количество представителей элиты, которые выдвинули свои кандидатуры. «Сейчас там много не только молодых политиков, но и очень опытных управленцев, глав районов и многих других», — отметил спикер.

«Процедура предварительного голосования довольно открыта. Возможность проголосовать в интернете — это что-то новое, к тому же сейчас для этого есть все технические возможности», — поделился Сидоров.

В Татарстане предварительное голосование проходит как в онлайн, так и в классической оффлайн форме. Аналогию такого голосования политолог провел с возможностью перевода денег с помощью онлайн-приложений между банковскими счетами граждан.

Напомним, что предварительное голосование в РТ и по всей России проходит с 24 по 30 мая. Праймериз в республике проходит по открытой модели: принять участие в голосовании может любой избиратель республики. 30 мая в республике откроются 557 счетных участков.

На сегодняшний день для участия в предварительном голосовании «Единой России» в РТ зарегистрировано 96 кандидатов. При этом половина из всех зарегистрированных кандидатов — это люди моложе 40 лет. Половина участников предварительного голосования не состоят в партии.

Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Работа на счетных участках будет организована в строгом соответствии с антиковидными требованиями Роспотребнадзора. Найти свой участок можно на сайте pg.er.ru, введя свой адрес (город, улицу и номер дома).