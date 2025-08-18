Политолог предположил, каким будет итог встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

Встреча Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидеров Владимиром Зеленским и лидерами государств Европы завершится ничем. Такое предположение высказал политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1».

«Президент Франции [Эмманюэль Макрон], Премьер-министр Великобритании [Кир Стармер] говорят, что нужно принудить Россию. Вот такие песни. Зеленский говорит о том, что территорию он, вроде, уступает, а, вроде, и нет. Он сказал, что Донбасс они не отдадут, потому что это крепость против России. <…> Вот весь набор ответов», – заметил аналитик.

В связи с этим Светов выразил уверенность, что пока российские войска не установят контроль над всей территорией четырех регионов, принадлежность которых к РФ закреплена в Конституции после плебисцитов 2022 года, боевые действия будут продолжаться.

«И поэтому сказки о том, что состоится встреча [Президента России Владимира] Путина, Зеленского и Трампа, где что-то подпишется, являются просто фантазией. Это пустое дело», – заключил он.