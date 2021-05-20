news_header_top_970_100
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
Минниханов поручил построить бассейн в казанской гимназии №175
На празднике «Каравон-2021» ожидается более 20 тыс. «очных» гостей
В Лаишевском районе продолжат проработку планов создания метро
Ру Тат
news_header_bot_970_100
20 мая 2021  08:54

Политолог предложил запретить упоминать в СМИ личные данные преступников

news_top_970_100

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать публикацию информации о лицах, которые совершили массовые убийства. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Орлов отметил, что после нападения на казанскую школу, как и после расстрела учащихся в Керчи в 2018 году, в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о личностях подозреваемых: их имена и фамилии, фотографии и т.д. 

По его словам, именно широкого освещения информации о себе и добиваются подобные преступники.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия „информационное забвение“ для подобного рода преступников, а именно: ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, в том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника», — написал Орлов.

Также политолог предложил обязать социальные сети оперативно ограничивать доступ к информации о предполагаемом преступнике и к контенту, который он создал до совершения преступления.

#ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное