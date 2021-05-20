Политолог предложил запретить упоминать в СМИ личные данные преступников

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничивать публикацию информации о лицах, которые совершили массовые убийства. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Орлов отметил, что после нападения на казанскую школу, как и после расстрела учащихся в Керчи в 2018 году, в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о личностях подозреваемых: их имена и фамилии, фотографии и т.д.

По его словам, именно широкого освещения информации о себе и добиваются подобные преступники.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия „информационное забвение“ для подобного рода преступников, а именно: ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, в том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника», — написал Орлов.

Также политолог предложил обязать социальные сети оперативно ограничивать доступ к информации о предполагаемом преступнике и к контенту, который он создал до совершения преступления.