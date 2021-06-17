Политолог: Праймериз вызывают все больший интерес у избирателей

Процедура предварительного голосования вызывает растущий интерес как у политических партий, так и у граждан. Она позволяет дать реальную оценку людей тем кандидатам, которых партия планирует выдвигать на выборах. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову высказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Он напомнил, что в конце мая масштабную процедуру предварительного голосования провела крупнейшая партия страны — «Единая Россия». По ее итогам партийцы отметили значительный рост интереса людей к такому голосованию.

«Праймериз постепенно становится институциональной процедурой в нашей стране, к которой проявляют интерес политические партии и — самое главное — простые избиратели. Она позволяет провести предварительный отсев кандидатов, оценить их с точки зрения не партии, а граждан», — объяснил Куртов.

По словам эксперта, информационное поле вокруг политической сферы становится все более плотным: люди читают, интересуются, смотрят все больше политического контента. Большую роль в этом сыграли современные технологии, изменившие традиционные способы доставки информации.

«Теперь каждый может получить доступ к интернету со своего смартфона — и это повышает проникновение политической повестки в повседневную жизнь общества. Политика переходит в формат „для людей“», — резюмировал Алексей Куртов.