Политолог пояснил, под чьим контролем находится Ормузский пролив

Ни одна из сторон не располагает достаточными военными возможностями, чтобы полностью установить контроль над Ормузским проливом, считает заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Дмитрий Коршунов.

В беседе с «Время Н» эксперт заявил, что в регионе фактически сформировалась схема «двойного контроля».

«Мы наблюдаем конкурентный „двойной контроль“. Иран контролирует сам проход в Ормузский пролив, а США – внешний периметр», – сказал Коршунов.

По его словам, Тегеран усилил влияние на ключевой морской маршрут.

«Он ввел особые пошлины для ряда стран и разрешил проход только избранным государствам. Фактически Тегеран присвоил себе роль диспетчера всей глобальной энергетики – и превратил пролив в беспрецедентный рычаг давления», – пояснил эксперт.

При этом США, как отметил политолог, пытаются ограничить иранскую инфраструктуру через морскую блокаду.

«Но здесь важный нюанс: американский военно-морской флот способен блокировать иранские порты, однако он не может ни остановить саму иранскую блокаду пролива, ни открыть его для союзников США», – сказал Коршунов.

Он подчеркнул, что военного преимущества для полного контроля над проливом нет ни у одной стороны.

Отвечая на вопрос о перспективах конфликта, эксперт отметил, что Иран не способен победить в классическом военном столкновении с США или Израилем.

«Важно сначала определить, что мы вообще считаем победой. Ясно, что конвенционную войну Иран выиграть не может. У него просто нет возможности нанести военное поражение США или Израилю. Однако политически Иран смотрится гораздо выигрышнее. Посмотрим на цели США и Израиля – смена режима, уничтожение военного потенциала Ирана. Ни одна из этих целей не была достигнута», – подчеркнул Коршунов.

По его оценке, иранская система власти сохранила устойчивость и даже укрепилась вокруг Корпуса стражей исламской революции, сохранив при этом ключевой инструмент влияния – контроль над проливом.

«Выживание режима в условиях прямого удара со стороны коалиции глобальной и региональной державы – это само по себе историческая победа», – констатировал Дмитрий Коршунов.

Он также отметил ухудшение отношений США с союзниками и снижение доверия к американской политике в регионе.

«Штаты показали, что не способны обеспечить безопасность своих партнеров на Ближнем Востоке. Само решение начать агрессию против Ирана, возможно, войдет в учебники как один из худших примеров американской внешней политики. США в очередной раз поставили под серьезное сомнение свою способность играть роль ответственного участника мировой политики. А это объективно усиливает тренд в сторону многополярности современного мира», – заключил эксперт.