Политолог: Послание Президента РФ стало обобщением задач за прошедшие два года

В послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию глава государства обобщил произошедшие за последние два года изменения в глобальной политике и экономике. Акцент на международной тематике связан с жестким противодействием коллективного Запада тому курсу, который проводит Россия. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии Казанского федерального университета Андрей Большаков.

Он отметил, что ключевую роль в прошедшем послании заняла тема специальной военной операции на Украине и ответных мер на давление западных стран.

«Россия вынуждена защищать своих людей, живущих в том числе и на Украине. Россия не смогла мириться с государственным переворотом на Украине. Всё это устроили западные страны. Мирный процесс, связанный с Минскими договоренностями, был ими прерван. Если Запад будет поставлять Украине более мощные вооружения, то Россия будет вынуждена ответить на все угрозы и сделать так, чтобы наши границы отодвинулись еще дальше от этих угроз», — поделился своим пониманием содержащихся в послании смыслов эксперт.

Собеседник агентства также отметил еще один ключевой аспект международной части послания, связанный с решением поставить на паузу действие Договора о стратегических наступательных вооружениях.

«Мы не можем допускать зарубежных инспекторов на те объекты, которые сегодня обеспечивают безопасность России. Крен в сторону внешней политики, значения и хода СВО в послании закономерен. Президент отказался от послания в прошлом году, а потому сегодняшнее выступление — это обобщение идей российского руководства за два года. Главным событием здесь является СВО и ее воздействие на мировую политику и экономику», — заключил Андрей Большаков.