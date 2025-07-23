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Политика 23 июля 2025 18:30

Политолог поделился ожиданиями от переговоров в Стамбуле

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Предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле проводятся ради них самих, поэтому от них не должно быть никаких особых ожиданий. Однако факт их организации позитивен, заявил ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов в беседе с «Радио 1».

«Нет никаких ожиданий. По сути, это переговоры ради переговоров, украинцам нужно продемонстрировать Вашингтону, что они минимально выполняют пожелания [Президента США Дональда] Трампа о продолжении дипломатического процесса. Мы демонстрируем, что мы тоже не выходим из этого процесса», – заметил эксперт.

Вместе с тем он напомнил, что существуют связанные с конфликтом гуманитарные вопросы, которые требуют решения.

По мнению Гришанова, Россия на переговорах еще раз выдвинет свои условия. Турция в свою очередь пользуется возможность укрепить собственный дипломатический потенциал посредника.

Политолог также выразил надежду на то, что в ходе переговоров оппоненты смогут более трезво оценить имеющиеся у них перспективы.

Третий раунд переговоров должен начаться в 19 часов по московскому времени. Российская переговорная группа по-прежнему состоит из четырех основных членов и четырех экспертов. Возглавляет делегацию Владимир Мединский.

Состав украинской делегации изменен, теперь она состоит из 14 человек. Как и прежде, руководит ею Рустем Умеров, хотя и переставший быть министром обороны Украины (сейчас он секретарь Совета национальной безопасности и обороны).

#россия и украина #спецоперация #переговоры #Дональд Трамп
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