Политолог: поддержка Трампа может повлиять на выборы в Венгрии

Заявления президента США Дональда Трампа в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не следует недооценивать, поскольку американский лидер сохраняет собственную аудиторию в Европе. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог Павел Данилин.

Ранее Трамп в своей соцсети назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержать его на предстоящих парламентских выборах. Американский президент уже выступал с аналогичными заявлениями 5 февраля, отметив, что гордится поддержкой, оказанной венгерскому премьеру в 2022 году.

По мнению Данилина, публичные высказывания Трампа носят преимущественно символический характер и вряд ли приведут к серьёзным политическим последствиям или предоставлению Венгрии особых преференций. Однако, как считает эксперт, поскольку у Трампа есть своя аудитория в Европе, полностью игнорировать такие заявления нельзя — они могут оказать определённое влияние на избирателей.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. В ходе голосования будет сформировано национальное собрание, и его результаты определят, сохранит ли Виктор Орбан свои позиции у власти.