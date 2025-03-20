news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 20 марта 2025 19:18

Политолог Подберезкин: У Украины не хватает ресурсов для победы или долгого сопротивления

Читайте нас в
Телеграм

Евросоюз категорически отвергает возможность выполнения требований России по урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Радио 1», приводя слова руководителя Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел РФ Алексея Подберезкина.

Подберезкин заявил, что спрогнозировать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на данный момент затруднительно. Эксперт сказал, что переговорные позиции сторон крайне далеки друг от друга, и в настоящее время основная борьба идет на поле боя. Подберезкин добавил, что у Украины недостаточно ресурсов для победы или длительного сопротивления – лишь для обороны и отдельных попыток контрнаступления.

По словам эксперта, в настоящее время многое зависит от США.

«Даже если Европа продолжит поддержку Украины, но США прекратят помощь, ресурсов украинской армии хватит не более чем на две-три недели. ВСУ критически зависят от поставок определенных видов вооружений и военной техники именно из Соединенных Штатов», – заключил политолог.

#евросоюз #министерство иностранных дел рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025