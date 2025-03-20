Политолог Подберезкин: У Украины не хватает ресурсов для победы или долгого сопротивления

Евросоюз категорически отвергает возможность выполнения требований России по урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Радио 1», приводя слова руководителя Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел РФ Алексея Подберезкина.

Подберезкин заявил, что спрогнозировать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на данный момент затруднительно. Эксперт сказал, что переговорные позиции сторон крайне далеки друг от друга, и в настоящее время основная борьба идет на поле боя. Подберезкин добавил, что у Украины недостаточно ресурсов для победы или длительного сопротивления – лишь для обороны и отдельных попыток контрнаступления.

По словам эксперта, в настоящее время многое зависит от США.

«Даже если Европа продолжит поддержку Украины, но США прекратят помощь, ресурсов украинской армии хватит не более чем на две-три недели. ВСУ критически зависят от поставок определенных видов вооружений и военной техники именно из Соединенных Штатов», – заключил политолог.