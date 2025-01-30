Политолог Перенджиев заявил, что раздел Украины решит все проблемы Европы
Если Украину разделят между соседями, то такой шаг решит множество проблем Евросоюза, считает военный политолог Александр Перенджиев, чьи слова приводит портал «Инфо24».
До этого кандидат в президенты Румынии на выборах 2024 года Кэлин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством, добавив, что в будущем ее территории отойдут странам-соседям.
Как подчеркнул Перенджиев, Европе не нужна Украина, из-за которой «куча проблем». Если территории этого государства отойдут Словакии, Венгрии, Польше и России, то все страны смогут выстроить нормальные отношения.
«Все понимают, что бандеровцы и нацисты недоговороспособные. Именно поэтому Украина вступила в конфликт уже практически со всеми странами, в том числе и с США», – добавил политолог.
Он также считает, что в Европе уже говорят о разделе Украины между соседями, но публично об этом не заявляют. Однако есть очевидный факт: Европа устала от Украины и хочет избавиться от такого «политического проекта», резюмировал эксперт.