Если Украину разделят между соседями, то такой шаг решит множество проблем Евросоюза, считает военный политолог Александр Перенджиев, чьи слова приводит портал «Инфо24».

До этого кандидат в президенты Румынии на выборах 2024 года Кэлин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством, добавив, что в будущем ее территории отойдут странам-соседям.

Как подчеркнул Перенджиев, Европе не нужна Украина, из-за которой «куча проблем». Если территории этого государства отойдут Словакии, Венгрии, Польше и России, то все страны смогут выстроить нормальные отношения.

«Все понимают, что бандеровцы и нацисты недоговороспособные. Именно поэтому Украина вступила в конфликт уже практически со всеми странами, в том числе и с США», – добавил политолог.

Он также считает, что в Европе уже говорят о разделе Украины между соседями, но публично об этом не заявляют. Однако есть очевидный факт: Европа устала от Украины и хочет избавиться от такого «политического проекта», резюмировал эксперт.