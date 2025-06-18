Политолог Перенджиев назвал последствия вступления США в конфликт между Израилем и Ираном

На данный момент нельзя с абсолютной точностью утверждать, вступят ли США в конфликт Израиля и Ирана, но если они это сделают, то это станет серьезной эскалацией. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Говорить о том, вступят или не вступят США в войну Ирана с Израилем – это как гадать на ромашке, потому что даже в самой администрации Трампа не знают, вступят они в этот конфликт или нет. Конечно, для международной обстановки вступление США на стороне Израиля – это такая серьезная эскалация, потому что там уже и Китай подключается, а пока КНР просто поставляет военную помощь Ирану», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что через территорию Ирана проходит очень важный коридор Север-Юг.

«И США нужно на самом деле под видом противодействия иранской ядерной программе разбомбить и обнулить этот коридор. Вот какая задача ставится. И к этой задаче США могут подключиться с помощью своих бомбардировщиков», - допустил политолог.