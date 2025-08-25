Политолог Перенджиев оценил шансы на окончание СВО через полгода

Спецоперация вряд ли закончится через шесть месяцев, однако к этому времени Россия успеет освободить большую часть своих территорий. Об этом «Татар-информу» сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил надежду, что вооруженное противостояние на Украине удастся завершить в ближайшие полгода.

«Говорить о том, что СВО закончится через полгода, я бы не стал, ввиду того, что помощь Украине еще идет от стран Евросоюза. Однако спустя это время Россия освободит большую часть наших территорий, поэтому уже не будет смысла требовать от Украины вывести войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Возможно, мы даже нарастим буферные зоны. Многое будет сделано, чтобы закончить конфликт, но он еще не будет закончен», – считает собеседник агентства.

Также он уверен, что через полгода произойдут значимые изменения на мировой арене.

«Позиции России к этому времени укрепятся, а вот позиции Евросоюза ухудшатся, причем как в экономическом, так и в политическом аспекте, я говорю о влиянии как на события на Украине, так и в мире. Несмотря на все их заявления, ЕС ослабнет, поскольку в европейской экономике повышается степень кризисности», – добавил он.