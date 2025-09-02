Политолог Перенджиев объяснил, почему Россия вправе лишить Финляндию независимости

Президент Финляндии Александр Стубб исказил слова о победе своей страны в войне с СССР в 1944 году. Это прямая манипуляция общественным мнением со стороны финнов, сообщил «Татар-информу» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«У Финляндии вывод такой: раз сохранили независимость, значит, мы победили. Однако стоит помнить, что Финляндии разрешил сохранить независимость победитель в лице СССР. Страна-победитель – это СССР, но сейчас они (власти Финляндии – прим. Т-и) пытаются все переврать. И это уже не первые подобные подходы. Вспомните заявление президента США Дональда Трампа о победе Америки во Второй мировой войне. Сейчас в целом в Европе историю выворачивают под свою формулу. Они берут какие-то маркеры и специально что-то оттуда убирают или умалчивают. В случае с Финляндией они убрали слова о том, что «СССР позволил Финляндии сохранить независимость», и исказили их в форме «раз мы сохранили независимость, то, значит, мы победили СССР». Это манипулирование общественным мнением со стороны финнов», – сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что СССР разрешил Финляндии остаться независимым государством, поскольку они поклялись быть вечно нейтральной страной и обещали не применять силу против России.

«В нынешних условиях они (финны – прим. Т-и) нарушили эту клятву, и, соответственно, мы имеем право лишить их этой независимости. Как говорится, финнам – приготовиться», – резюмировал политолог.