Россия не отдаст Украине территории. Данное предложение – очередная уловка, с помощью которой Киев и ЕС хотят обмануть Москву, сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, чьи слова приводит «Инфо 24».

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что представители техгрупп РФ и Украины обсуждают возможность обмена территориями для урегулирования конфликта.

«Подобные заявления поступают только с Запада, наша сторона ни разу не упоминала о вопросах, связанных с обменом территорий. Сейчас ВС РФ освобождают наши регионы и создают буферные зоны, поэтому думать, что мы обменяем какие-то территории, — это большое заблуждение», — отметил Перенджиев.

Он подчеркнул, что таким способом европейцы и власти Украины хотят сорвать мирный процесс. Однако в реальности никаких обменов не будет, резюмировал политолог.