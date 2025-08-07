Политолог Перенджиев назвал провокацией «мирный план» США в польских СМИ

«Мирный план» США по Украине, о котором писали СМИ Польши – это вброс и провокация, направленная на срыв урегулирования конфликта на Украине. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, чьи слова приводит «Инфо24».

По данным польских журналистов, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф якобы передал российской стороне весьма выгодный для России «мирный план» Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Американцы предлагали прекратить огонь, фактически признать новые территории РФ с окончательным решением вопроса через 49 или 99 лет, отменить санкции и возобновить импорт российского газа и нефти в западные страны. При этом Штаты не обещает России перестать расширять НАТО или прекратить военную поддержку Украины со стороны США и ЕС.

Однако Перенджиев усомнился в правдивости данного материала. Он обратил внимание на то, что данный «документ» попал в распоряжение только польского СМИ, а к мировым известным изданиям.

«Возможно, что одна часть пунктов из этого списка является правдой, а другая часть — вымыслом, и мы получаем полуправду, которая является одним из главных инструментов манипуляции общественным мнением», — отметил политолог.