Политолог: «Пакетная» отставка губернаторов опровергает слухи об отмене осенних выборов

Одновременная отставка сразу пяти руководителей российских регионов демонстрирует независимость внутренней политики страны от внешнеполитических процессов. Также такой ход власти делает несостоятельными слухи о возможной отмене губернаторских выборов предстоящей осенью. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Вполне возможно, что такая „пакетная“ отставка должна укрепить мнение жителей и руководителей регионов в том, что внутренняя политика продолжается по плану, она управляема и не зависит от внешнеполитических процессов. Разговоры об отмене выборов этой осенью становятся досужими. Все идет своим чередом, работает по заранее определенным направлениям», — подчеркнул Куртов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что руководители пяти регионов России решили покинуть свои посты. В отставку ушли главы Кировской, Рязанской, Томской, Саратовской областей и Республики Марий Эл.

