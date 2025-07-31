Политолог отметил поворотный момент в третьем раунде переговоров России и Украины

Возвращение 1200 российских военнослужащих из плена стало главным событием третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом в интервью радиостанции «Радио 1» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

На фоне заявлений о готовности продолжать диалог, озвученных замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым, эксперт подчеркнул, что прогресс ограничен: стороны занимают противоположные позиции и по-прежнему далеки от компромисса.

«А дальше никакого продвижения нет, потому что разные позиции. Команда Зеленского требует всего двух вещей: немедленной остановки военных действий и встречи Зеленского с Путиным. Другое их не интересует, даже судьбы людей. Мы же предложили конкретный меморандум. Они на это не реагируют, им это не надо. Зеленскому нужны шаги, которые можно обыграть в пиаре», — пояснил Светов.

По словам эксперта, российские предложения носят долгосрочный характер, но во многом зависят от текущей обстановки. При этом, считает политолог, внешние союзники Киева оказывают давление на украинскую сторону.

«Зеленский судорожно порывается встретиться с Владимиром Путиным, чтобы придать себе легитимности. Они наш меморандум даже рассматривать не хотят, его как бы небрежно со стола сбросили, а ответный меморандум, подготовленный Украиной, – это фактически ультиматум. Теперь этот конфликт стал войной Трампа, он уже полгода продолжает хитрыми путями это все», — добавил Светов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта для переговоров, однако на условиях, учитывающих ее интересы.