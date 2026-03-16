news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 марта 2026 17:02

Политолог Ордуханян допустил, что Карлсон может попросить убежище в России

Читайте нас в
Телеграм

Американский журналист Такер Карлсон может столкнуться с угрозой покушения и запросить убежище в России, где ему готова предоставить работу главный редактор RT Маргарита Симоньян. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Накануне Карлсон сообщил, что ЦРУ начало проверку его деятельности из-за контактов с иранскими представителями до начала конфликта исламской страны с США и Израилем. Журналист не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело.

«Все возможно в такой ситуации. Карлсон – одна из самых влиятельных фигур в США с огромным числом подписчиков, его мнение весомо. В преддверии промежуточных выборов он может сыграть колоссальную роль. Возможен реальный сценарий покушения», – заявил Ордуханян.

Политолог отметил, что в расколотой Америке достаточно радикально настроенных людей, а причину для нападения найти несложно. По его словам, Карлсон может задуматься об убежище в России по примеру Сноудена, а Симоньян найдет ему работу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исключил Карлсона из движения MAGA, объяснив это тем, что журналист сбился с пути.

#Такер Карлсон #политика #миграция
news_right_1
news_right_2
news_bot
Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

