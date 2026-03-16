Политолог Ордуханян допустил, что Карлсон может попросить убежище в России
Американский журналист Такер Карлсон может столкнуться с угрозой покушения и запросить убежище в России, где ему готова предоставить работу главный редактор RT Маргарита Симоньян. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Накануне Карлсон сообщил, что ЦРУ начало проверку его деятельности из-за контактов с иранскими представителями до начала конфликта исламской страны с США и Израилем. Журналист не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело.
«Все возможно в такой ситуации. Карлсон – одна из самых влиятельных фигур в США с огромным числом подписчиков, его мнение весомо. В преддверии промежуточных выборов он может сыграть колоссальную роль. Возможен реальный сценарий покушения», – заявил Ордуханян.
Политолог отметил, что в расколотой Америке достаточно радикально настроенных людей, а причину для нападения найти несложно. По его словам, Карлсон может задуматься об убежище в России по примеру Сноудена, а Симоньян найдет ему работу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исключил Карлсона из движения MAGA, объяснив это тем, что журналист сбился с пути.