Политолог Ордуханян допустил, что Карлсон может попросить убежище в России

Американский журналист Такер Карлсон может столкнуться с угрозой покушения и запросить убежище в России, где ему готова предоставить работу главный редактор RT Маргарита Симоньян. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Накануне Карлсон сообщил, что ЦРУ начало проверку его деятельности из-за контактов с иранскими представителями до начала конфликта исламской страны с США и Израилем. Журналист не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело.

«Все возможно в такой ситуации. Карлсон – одна из самых влиятельных фигур в США с огромным числом подписчиков, его мнение весомо. В преддверии промежуточных выборов он может сыграть колоссальную роль. Возможен реальный сценарий покушения», – заявил Ордуханян.

Политолог отметил, что в расколотой Америке достаточно радикально настроенных людей, а причину для нападения найти несложно. По его словам, Карлсон может задуматься об убежище в России по примеру Сноудена, а Симоньян найдет ему работу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исключил Карлсона из движения MAGA, объяснив это тем, что журналист сбился с пути.