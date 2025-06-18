Политолог оценил возможные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке для России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжающийся конфликт между Ираном и Израилем представляет собой не просто военную эскалацию, а серьезную угрозу для всего региона и глобальной безопасности. Политолог и публицист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» отметил, что происходящее вызывает серьезные опасения с точки зрения радиационной безопасности.

По его оценке, существует риск радиоактивных выбросов, которые могут привести к последствиям, аналогичным чернобыльской катастрофе. Светов подчеркнул, что не ставит целью оценку правоты сторон, указав на запутанность ситуации и давний характер конфликта. Однако он выразил мнение, что действия Соединенных Штатов, поддержавших атаки на Иран, следует считать безответственными.

Комментируя возможную роль России в этом конфликте, эксперт заявил, что Москва вряд ли будет выступать посредником. По его мнению, более разумным шагом станет сохранение нейтралитета и наблюдательная позиция. Светов также обратил внимание на непредсказуемость поведения Президента США Дональда Трампа, который, по его словам, требует от Ирана полной капитуляции.

«США готовы ввязаться в эту войну. Хотя Трамп клялся и божился, что в его президентство войн не будет», – отметил Светов.

Анализируя возможные последствия конфликта для России, Светов напомнил о географической близости Ирана, с которым Россия граничит по Каспийскому морю, а также о существующем договоре о сотрудничестве. В случае масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке, отметил он, необходимо учитывать риск гуманитарных кризисов, потока беженцев и возможного распространения радиоактивного загрязнения.