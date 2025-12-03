Политолог оценил визит Уиткоффа в Москву: «Переговоры перешли в стадию конкретики»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел около пяти часов на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По мнению экспертов, встреча стала шагом к предметному диалогу: стороны приступили к обсуждению конкретных предложений.

Политолог-журналист Юрий Светов в интервью «Радио 1» позитивно оценил итоги переговоров, отметив, что процесс возвращается в русло классической дипломатии.

«Беседу можно оценить положительно. Мне представляется, что переговорный процесс переходит в стадию конкретики», – сказал эксперт.

Он уточнил, что, по словам помощника президента Юрия Ушакова, американская делегация представила документ, включающий 27 пунктов, а также четыре дополнительных пакета предложений. По словам Светова, сейчас идет обсуждение позиций и «утрясание процесса».

«Идет обсуждение конкретики: в чем сходимся, в чем мы не согласны, о каких моментах мы сказали. Идет утрясание процесса, просто мы вернулись к классической дипломатии», – отметил он.

Эксперт также напомнил о трех ключевых требованиях Москвы: признание новых территориальных реалий, демилитаризация Украины и отказ от ее вступления в НАТО.

По словам Светова, в самих США все чаще признают, что одной из главных ошибок администрации экс-президента США Джо Байдена стало отсутствие прямого диалога с Россией. Сейчас этот разговор все же начался, и показательно, что американские представители после визита в Москву отправились не в Киев, а в Вашингтон для доклада руководству.

Говоря о дальнейших перспективах, политолог отметил, что возможность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа существует, однако она требует тщательной подготовки и четкого наполнения.