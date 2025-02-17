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Политика 17 февраля 2025 20:32

Политолог объяснил желание Трампа добиться прекращения огня к Пасхе

Политолог Юрий Светов объяснил стремление Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа добиться режима прекращения огня на Украине к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля, символизмом этой даты и религиозностью политика. Об этом сообщает «Инфо24».

Ранее об этих планах американского лидера со ссылкой на источники рассказало агентство Bloomberg. При этом несколько чиновников, знакомых с ходом подготовки переговоров по Украине, сочли возможные сроки достижения перемирия «амбициозными и потенциально нереалистичными».

«Эта дата является неслучайной. Дело в том, что в этом году православные, католики и протестанты отмечают Пасху в один день – 20 апреля. В этом есть некая символика, поэтому они и называют эту дату», – пояснил политолог.

Светов добавил, что инициатива Трампа «вполне реалистична», но ее воплощение в жизнь зависит не только от желания Президента США, но и от результатов переговоров между российской и американской делегациями в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, которые намечены на 18 февраля.

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#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
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