Политолог о встрече Байдена и Путина: Россия традиционно жестко отстаивает свои интересы

РФ твердо стоит на защите своих интересов в диалоге со странами Запада. Такое мнение о первой встрече Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена выразил политолог, член совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров.

«Факт начала диалога между Россией и США — это положительная тенденция в мировой политике. Россия традиционно жестко отстаивает свои интересы», — отметил он.

Владимир Путин на пресс-конференции после встречи, по мнению эксперта, ясно дал понять, что отношения с администрацией Байдена будут выстраиваться только с позиций взаимного уважения интересов.

«Проблемных точек хватает. Посмотрим, хватит ли политической воли продолжить диалог. Надеюсь, что спорные моменты найдут свое решение», — добавил спикер.

Переговоры между главами государств, где обсуждались ключевые вопросы мировой политики, в том числе и посвященные контролю над стратегическими вооружениями, состоялись в Женеве. После встречи президенты выступили на раздельных пресс-конференциях перед журналистами.