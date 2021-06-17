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Ру Тат
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17 июня 2021  15:38
Марат Ишкильдин

Политолог о встрече Байдена и Путина: Россия традиционно жестко отстаивает свои интересы

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РФ твердо стоит на защите своих интересов в диалоге со странами Запада. Такое мнение о первой встрече Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена выразил политолог, член совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров. 

«Факт начала диалога между Россией и США — это положительная тенденция в мировой политике. Россия традиционно жестко отстаивает свои интересы», — отметил он. 

Владимир Путин на пресс-конференции после встречи, по мнению эксперта, ясно дал понять, что отношения с администрацией Байдена будут выстраиваться только с позиций взаимного уважения интересов. 

«Проблемных точек хватает. Посмотрим, хватит ли политической воли продолжить диалог. Надеюсь, что спорные моменты найдут свое решение», — добавил спикер. 

Переговоры между главами государств, где обсуждались ключевые вопросы мировой политики, в том числе и посвященные контролю над стратегическими вооружениями, состоялись в Женеве. После встречи президенты выступили на раздельных пресс-конференциях перед журналистами.

#Путин Владимир #джо байден
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