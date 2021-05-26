Политолог о праймериз в Татарстане: женский взгляд на политику сейчас очень востребован

Праймериз «Единой России» проходит максимально открыто и обеспечивает широкому кругу участников возможности вступить в политическую борьбу. Такое мнение выразил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Процедура участия в предварительном голосовании открыта настолько, насколько это вообще в принципе возможно. Есть только два вполне разумных ограничения: возрастной ценз с 18 лет и участие/принадлежность к какой-либо другой политической партии. Оба этих ограничения разумны и понятны. Всем остальным желающим участвовать в партийном проекте дорога открыта. Поэтому, безусловно, максимальная открытость этой процедуры — это веяние времени этого года», — сказал эксперт.

Алексей Куртов позитивно оценил разнообразие и представленность в пуле кандидатов разных групп людей. Около трети из 96 участников татарстанского предварительного голосования — моложе 35 лет.

«Максимально возможная открытость участия формирует очень представительный и широкий спектр желающих участвовать в праймериз от Татарстана. Отрадно, что очень много женщин участвует, это здорово. Потому что женский взгляд на политику сейчас очень востребован, нужен. Я видел в списках голосования и волонтеров, и студентов, и преподавателей вузов, и профессионалов в политической практике. Разнообразие — это признак современного политического поля, и этот признак ярко представлен в Татарстане», — подчеркнул политолог.

В Татарстане с 24 по 30 мая проходит предварительное голосование. По итогам голосования будет сформирован список кандидатов в депутаты, которые представят татарстанскую «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре.

