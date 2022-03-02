Политолог: «Нужно спасти русских в ДНР и ЛНР и провести демилитаризацию Украины»

Русскоязычное население ДНР и ЛНР необходимо защитить и спасти, для этого сейчас проводится спецоперация по демилитаризации Украины. Об этом «Татар-информу» рассказал доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

Он отметил, что большая часть общества поддержала Президента РФ Владимира Путина, который обосновал необходимость данной миротворческой операции.

«Необходимо спасти русских, проживающих в ДНР и ЛНР, провести демилитаризацию Украины и ее денацификацию, отодвинуть угрозы поражения территории и населения России от ядерного оружия, которое может быть размещено, например, вблизи Харькова и поражать всю европейскую часть России», – объяснил эксперт.

В заключение Андрей Большаков призвал граждан проявить патриотическую позицию и сплотиться с учетом внешних вызовов, стоящих сейчас перед страной.