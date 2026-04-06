Нежелание Киева признать военное поражение и перейти к прямым переговорам без посредников является истинной причиной паузы трехстороннего переговорного процесса по Украине. Об этом сообщил политолог и журналист Юрий Светов.

«Россия готова вести переговоры напрямую. Для меня главный процесс, который происходит на Украине, – это то, что мы окружаем город Константиновку и продвигаемся на других направлениях. А вот эти переговоры – это вещь вторичная», – подчеркнул Светов в беседе с «Радио 1».

Эксперт раскритиковал риторику киевского режима, назвав ее «словесной пургой», не отражающей реальное положение дел.

«У них пауза на словах, а в делах нет. Война продолжается. Американцы предложили себя в качестве посредников, мы не возражаем. Но решаются вопросы всегда напрямую. Когда в мае 45-го была разгромлена гитлеровская Германия, кто был посредником? Подписывать акт капитуляции пришли конкретно представители германского правительства. Так и здесь», – добавил политолог.

По его мнению, Киев сознательно избегает прямого диалога с Москвой, используя США как инструмент давления. «Российская сторона устами Президента и министра иностранных дел им говорит: чем дольше вы откладываете переговоры, тем хуже для вас будут те условия. Мы освободили ЛНР, следующий этап – мы выкинем их из ДНР», – подчеркнул Светов.

Эксперт прогнозирует, что пауза продлится как минимум до тех пор, пока США не объявят о своей «победе» на иранском направлении. Только после этого Вашингтон сможет вновь сосредоточиться на урегулировании на Украине.