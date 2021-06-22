Политолог: Нельзя политизировать духовно-нравственные вопросы

Недопустимо политизировать вопросы, связанные с духовно-нравственными основами общества. Об этом заявил на заседании экспертного клуба «Волга» политолог Владимир Кутилов, комментируя реакцию некоторых федеральных экспертов на установление Дня памяти павших при взятии Казани.

«Так, буквально на днях в эфире федерального телеканала [Сергей] Кургинян неодобрительно высказался о Татарстане из-за учреждения в республике памятной даты — Дня памяти павших при взятии Казани», — напомнил спикер.

«Стремление таких федеральных экспертов политизировать вопрос, не вдумываясь, не разобравшись в сути, — это прямая атака на межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, которые создавались в течение столетий», — подчеркнул гендиректор агентства «Теория Дарвина».

Кутилов пояснил, что День памяти павших при взятии Казани — это возможность почтить всех погибших во время многодневной осады Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году — независимо от национальности и вероисповедания павших.

«В этом заключается наше духовное единство, ценностная основа всей России», — подытожил специалист.